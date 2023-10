Ecco il poster dell’Empoli. Un ricordo da conservare dell’impresa di Firenze

EMPOLI

Grassi, Cancellieri, Luperto, Ebuehi, Walukiewicz, Berisha e poi accosciati Marin, Caputo, Cambiaghi, Maleh e Cacace. Questi i primi undici protagonisti scesi in campo al Franchi nel vittorioso derby contro la Fiorentina, che potrete ammirare nella foto prima del fischio d’inizio utilizzata per realizzare il poster dell’Empoli, che troverete domani in edicola in omaggio con La Nazione. L’ennesimo regalo che abbiamo voluto fare ai nostri lettori per celebrare l’impresa azzurra di lunedì scorso, riuscita soltanto altre due volte in passato in casa dei ’cugini’ viola. Un successo non certo figlio del caso, ma meritato sul campo dalla squadra di Aurelio Andreazzoli, a testimonianza che certi risultati “si possono fare“ anche contro squadre più attrezzate. Alzi la mano chi alla vigilia del derby avrebbe scommesso sicuro sulla vittoria di Ciccio Caputo e compagni, in dietro di 13 punti rispetto ad una Fiorentina che arrivava dal blitz di Napoli e con un solo gol realizzato fino ad allora.

Invece, gli azzurri hanno dimostrato ancora una volta che con abnegazione, tenacia e coraggio, lottando su ogni pallone dal primo all’ultimo minuto nel calcio non c’è niente di impossibile. Emozioni, quelle provate al Franchi o davanti alla tv, che resteranno nel cuore di tutti i tifosi azzurri, ai quali abbiamo appunto voluto dedicare questa nostra iniziativa editoriale, realizzata grazie al sostegno di tutti i nostri amici sponsor, per rendere indelebile il ricordo dell’ennesima impresa dei propri begnamini.

Un regalo che vuole celebrare, al di là del singolo acuto, anche la storia dell’Empoli, capace di essersi guadagnato un posto nell’elite del calcio italiano grazie alla serietà del lavoro, senza mai smettere di credere nei giovani e, anzi, portando ogni stagione qualche nuovo talento in prima squadra.

Simone Cioni