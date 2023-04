Ecco il Jazz Day La Villa Medicea per Reinhardt

Musica e cultura si fondono nell’International Jazz Day 2023, con la Villa Medicea a fare da cornice al concerto omaggio a Django Reinhardt, il genio zingaro che ha contribuito a fondare il jazz europeo. L’evento, ad ingresso gratuito ed organizzato da Empoli Jazz in collaborazione con gli Amici della Villa Medicea Onlus, si terrà lunedì prossimo, 1 maggio, alle 17.45 mentre a partire dalle 16.30 sarà possibile effettuare una visita guidata gratuita della Villa Medicea. Per prenotazioni occorre chiamare il numero di telefono 0571 55707. A celebrare il chitarrista belga sarà Francesco Martinelli, accompagnato dai musicisti Jacopo Martini e Giacomo Mottola Gilardin.

Django Reinhardt è stato un compositore, arrangiatore e improvvisatore di prima grandezza, capace di integrare il folklore, il jazz e la musica classica europea in una forma espressiva unica ed omogenea che ne fa il fondatore del jazz europeo e la sua figura guida. Per delineare questo personaggio saranno utilizzati video, ascolti e immagini oltre naturalmente alla sua musica fatta rivivere da uno dei migliori specialisti italiani del genere manouche, il chitarrista Jacopo Martini, insieme a Giacomo Mottola Gilardin. Francesco Martinelli è una vera istituzione internazionale nell’ambito della storia del jazz, essendo impegnato fino dagli anni Settanta nella diffusione della cultura jazzistica in Italia come organizzatore di concerti, giornalista, saggista e traduttore, oltre che insegnante e conferenziere. Ha collaborato negli anni Settanta all’organizzazione delle memorabili Rassegne Internazionali del Jazz di Pisa, e in seguito ha promosso nella sua città concerti e rassegne tra cui La Nuova Onda, l’Instabile’s Festival, An Insolent Noise. Ha tradotto una dozzina di libri dall’inglese all’italiano per la collana Sonografie, la cui più recente uscita è un volume su Steve Lacy. Insegna Storia della Popular Music al Conservatorio Bomporti di Trento e Storia del Jazz presso l’Istituto Musicale Mascagni di Livorno e la Siena Jazz University; a Siena Jazz dirige anche il Centro Studi sul Jazz "Arrigo Polillo", la più ampia raccolta di libri, riviste e registrazioni di jazz in Italia. Per informazioni telefonare allo 0571 55707 o al 335 6164845.