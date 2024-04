Ecco dove i tempi si allungano

EMPOLI

Ci sono visite e prestazioni che, più di altre, hanno tempi di attesa molto lunghi. In certi casi si parla di mesi. Nell’ex Asl 11 c’è sicuramente da migliorare rispetto ai tempi massimi di erogazione su diverse discipline. Si aspetta troppo per una visita di cardiologia e oculistica, per una di dermatologia, ortopedia, otorinolaringoiatria e di urologia. Per quanto riguarda le prestazioni di diagnostica è necessario migliorare nella diagnostica ecografica, nelle risonanze magnetiche e nella diagnostica endoscopica.

Anche il Cup, implementato, aiuterà a smaltire meglio le liste di attesa. Con il servizio heldesk di secondo livello vengono prese in carico e gestite le richieste di prestazioni sanitarie che in prima battuta non trovano disponibilità a causa di errori prescrittivi o di indisponibilità di offerta (inserimento in pre lista). Il servizio sposta l’onore della ricerca dal cittadino al Cup: è il servizio heldesk a contattare il paziente inserito in pre lista non appena è a disposizione l’offerta desiderata. Dall’attivazione del servizio sono state gestite nell’area vasta oltre 21mila richieste con una percentuale di risoluzione della problematica di circa l’80%. Oggi in pre lista sono presenti circa 5mila richieste da gestire.

i.p.