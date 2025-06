E... state a Vinci. Tre mesi di eventi per tutti i gusti

Ad aprire le danze, come da tradizione, è stata la "Sagra della Chiocciola" di Spicchio, attiva da qualche giorno e pronta – fino al 6 luglio – a deliziare i palati di grandi e piccini. Ma il vero cuore pulsante dell’"Estate Vinciana 2025" è ancora tutto da scoprire: tre mesi e mezzo di appuntamenti diffusi, tra il borgo e le sue frazioni, che animeranno il territorio fino al 30 settembre. Tra novità e grandi classici, l’estate dell’Anno del Volo è pronta a decollare. Nel ricco calendario non mancano le feste più attese: la "Festa dell’Unicorno" (11-13 luglio), "Sant’Amato a Tavola" (ogni weekend dall’11 luglio al 3 agosto), la "Fiera di Vinci" (quest’anno estesa a cinque giorni, dal 26 al 30 luglio), il "Vinci Sound" (21-23 agosto), il "Burraco sotto le stelle" (17 luglio), la "Domenica leonardiana" e "Calici di Stelle" (10 agosto). Tra le new entry, si segnala la rassegna musicale "Mulino d’Arte", che torna a far risuonare il Mulino del Ronzone, e il "Cinema d’estate", che porterà proiezioni all’aperto nelle varie frazioni. E ancora, spazio alle sonorità raffinate di "The Genius Jazz Night", in programma nella suggestiva cornice della casa natale di Leonardo ad Anchiano.

Non mancheranno passeggiate letterarie, trekking, momenti di memoria storica – collegati ai Fatti di Santa Lucia (27 luglio) e all’anniversario della Liberazione (2 settembre) – e i mercati serali di "Viale in festa" e "Sovigliana sotto le stelle". Tra le gradite conferme, tornano anche la rassegna teatrale "Multiscena" (19 e 20 luglio) e la "Festa dello Sport", realizzata insieme alle associazioni del territorio, che quest’anno illuminerà ancora una volta viale Togliatti a Sovigliana (21 settembre). Un’estate da vivere tutta d’un fiato, tra arte, sapori, musica e bellezza: a Vinci non resta che lasciarsi sorprendere. Il programma completo è consultabile sul sito del Comune di Vinci.