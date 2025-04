E dalla scuola del passato... una testimonianza

Nonna, sono curiosa di sapere se studiavate il latino alla scuola media.

"Certo, sia alle medie che alle superiori perché il liceo scientifico e le magistrali lo avevano come materia di studio. Era impegnativo, non bastava studiare le regole grammaticali ma andava capita la struttura della lingua".

Qual era la parte più impegnativa?

"I compiti in classe che ci creavano ansia e le traduzioni dal latino all’italiano".

Vi è sembrato utile studiare il latino per molti anni?

"Certo, quando siamo arrivati alle superiori conoscevamo già molto del latino. Lo studio di questa lingua ha abituato la nostra mente alla logica e all’approccio allo studio universitario".

Sarà positivo lo studio del latino alle medie?

"Aiuterà i ragazzi a capire le origini della propria lingua, formerà la mente e il pensiero in un’epoca in cui si prediligono le intelligenze artificiali. Ben vengano le lingue moderne e straniere, ma non deve essere rinnegato il passato e ciò che ha permesso di creare le basi della lingua italiana e la nostra cultura. Sono contenta di averlo studiato".

La proposta ministeriale ci ha sicuramente dato modo di riflettere e, seppur molti di noi hanno scelto scuole dove il latino non verrà studiato, auguriamo ai futuri studenti della scuola media di considerare questa opportunità. Cura ut valeas (prenditi cura di te stesso) a tutti i nostri lettori.