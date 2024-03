Due giorni a tutta cultura. Ecco la mappa

Andare alla scoperta delle ’chicche’ del territorio. I giorni di festa sono un’occasione in più per apprezzare le bellezze del territorio senza allontanarsi troppo da casa. C’è l’imbarazzo della scelta per gli amanti della cultura, che nei giorni di Pasqua e Pasquetta potranno andar per musei. Un consiglio? Prima di muoversi, consultare il rinnovato sito web del Mudev - sistema museale diffuso dell’Empolese Valdelsa - che può servire da bussola, con orari e tariffe aggiornate per i luoghi della cultura di ogni singolo comune. Vediamo qualche esempio. E’ aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 Casa Boccaccio a Certaldo, ricostruzione fedele della casa originale, che fu bombardata durante la Seconda guerra mondiale e che ospita oggi una biblioteca specialistica, dedicata alla vita e alle opere del grande poeta. Con gli stessi orari, nel borgo boccaccesco si potrà visitare anche Palazzo Pretorio.

Rimane chiuso la domenica di Pasqua, invece, il Museo della Ceramica di Montelupo; può essere un’idea recuperare il lunedì, dalle 14 alle 19. Spostandosi a Montespertoli, il museo di arte sacra osserva per i giorni festivi gli orari 10-12 e 15-17. Nello stesso comune porte aperte al museo della vita e del vino ’I Lecci’. Le sue sale tra tradizione e folklore saranno visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. Restando in Valdelsa, si potrà ammirare la bellezza della Gerusalemme di San Vivaldo che aprirà i battenti dalle 10 alle 19. Chiuso domani il museo del vetro a Empoli, stessa scelta per il Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino. Dalle 16 alle 19 di domani, chi si trova in zona Fucecchio potrà fermarsi per una visita al museo civico e diocesano.