Dopo la formazione subito al lavoro Assunti quindici ex disoccupati L’opportunità nel settore del lusso

Sinergia tra formazione e imprese. Così quindici ex disoccupati hanno trovato lavoro all’interno di un nuovo reparto di cucitura della tomaia, un reparto appena creato dal Gruppo Manifatture Italiane - River Group grazie alla formazione professionale messa in campo dal Consorzio Toscana Manifatture che riunisce circa 50 aziende del settore. "I due corsi di formazione realizzati tra febbraio e aprile hanno già dato frutti importantissimi - racconta Gianluca Papini, direttore del consorzio - collocando 15 persone all’interno di un’azienda importante che lavora con i più grandi brand della moda internazionale. La nostra realtà, grazie ai due laboratori e alla tecnologia che abbiamo in sede, forma persone per tutte le fasi della lavorazione della calzatura. Questo progetto, grazie anche alla collaborazione con l’agenzia Maw, offre la possibilità di un inserimento immediato nel mondo del lavoro".

Nel settore ci sono professionalità sempre più rare oramai, come quella delle cucitrici, che è rimasta ad appannaggio di pochissime persone e tutte in età lavorativamente avanzata. "Le aziende invece hanno bisogno di nuova manodopera - spiega il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli - e quindi le persone che partecipano alla formazione professionale vedono quasi sempre spalancarsi le porte delle aziende. La formazione professionale in questo settore è veramente fondamentale e sono orgoglioso, come amministratore pubblico, di aver fatto tutto il possibile affinché sul territorio si sviluppassero enti e progetti utili a questo scopo".

"Abbiamo già assunto 15 persone dai primi due corsi di formazione - conferma Elisa Bellini, responsabile risorse umane del Gruppo Manifatture Italiane-River Group - e contiamo di arrivare ad assumere almeno 30-40 persone all’anno grazie agli altri corsi che sono in partenza e altre selezioni. Il settore del lusso e del made in Italy è in grande fermento e servono con sempre maggiore urgenza professionalità che sul mercato sono ormai rarissime. Per questo l’unico modo per averle è quello di crearsele attraverso la formazione professionale. E’ quindi fondamentale poter contare su un soggetto come il Consorzio Toscana Manifatture che conosce le esigenze dei suoi associati".

