"Donazioni di sangue a Fucecchio: i traguardi dei Fratres"

ll mese di agosto appena trascorso ha visto un grande slancio di generosità da parte dei donatori e delle donatrici di sangue del Gruppo Fratres di Fucecchio. In un periodo nel quale è sempre difficile sopperire alle necessità in campo trasfusionale, le unità di sangue ed emocomponenti hanno superato di uno il centinaio. Un ottimo traguardo. Ma l’impegno del gruppo continua. Così con la seconda delle due giornate di festa di questo settembre, i Fratres dedicano una particolare iniziativa per sensibilizzare i cittadini sul tema della donazione. L’appuntamento è per il 17 settembre. Questo il programma: alle 18.30 la premiazione degli alunni vincitori del concorso ’Tommaso Cardini’ al palasport di piazza Pertini; seguirà alle 18,45 la premiazione dei vincitori del concorso di poesia ’Don Mario Santucci’ e poi alle 19, sempre al palasport, apertura della cena del donatore con musica dal vivo per un momento importante di convivialità.