"Donate vecchi giochi ai bambini bisognosi"

Impegno politico. Ma anche solidarietà. Il Movimento 5 Stelle di Fucecchio, in occasione del banchino di raccolta firme per il salario minimo, farà anche la raccolta dei giocattoli inutilizzati da donare a ospedali psichiatrici, centri d’infanzia e bambini meno fortunati. L’iniziativa parte dal M5s nazionale “Giocattoli in Movimento“ e ha lo scopo di raccogliere in tutte le piazze italiane tutti quei giocattoli che lasciamo inutilizzati nelle soffitte ad impolverarsi o che butteremmo via, per darli ai più fragili. "Riciclo e riutilizzo, infatti, sono azioni fondamentali che insieme tutelano l’ambiente e fanno del bene al prossimo – spiega una nota – , in questo caso ai bambini più bisognosi". L’iniziativa è in programma oggi al mercato settimanale di Fucecchio in piazza XX Settembre dalle 9 alle 12.30. "Qui potrete anche firmare per garantire a tutti i lavoratori un salario minimo legale dignitoso", dice l’esponente fucecchiese pentastellato Fabrizia Morelli.