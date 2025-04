Domenica con processione e mercato

La Pasqua è alle porte e come da tradizione è tempo di mercato straordinario a Empoli. L’appuntamento è per domani, dalle 8 alle 13.30, nella zona sportiva dove si svolge solitamente il mercato del giovedì. Un’occasione ghiotta per lo shopping primaverile, occhio però alle modifiche alla viabilità. Dalle 5 alle 14.30 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Bisarnella, nel parcheggio interno lato viale Petrarca. Stesso divieto su entrambi i lati del tratto compreso tra viale Petrarca e viale delle Olimpiadi, compresa l’area laterale di destra adibita a parcheggio (con accesso esclusivo da via Dino Compagni). Stop alle auto anche tra via Bisarnella e via De Coubertin, compresa l’area laterale di destra adibita a parcheggio e l’area laterale di sinistra, con accesso da via della Maratona. Non si potrà parcheggiare e transitare neppure tra via di Barzino e il viale delle Olimpiadi. Divieto d’accesso, infine, tra via Dino Compagni e via Parini.

Nuove disposizioni al traffico anche in vista dei due eventi religiosi del periodo pasquale, le processioni della Domenica delle Palme di domani e della Via Crucis (il 18 aprile). Dalle 10 fino al termine della sfilata di domani, nel percorso che va dalla chiesa di San Mamante e attraversa via Botticini, via Beato Angelico e via Livornese, stop alla circolazione veicolare per il tempo necessario allo svolgimento della celebrazione. Stesso divieto il 18, dalle 21 fino al termine del passaggio del corteo, nel percorso che tocca la chiesa parrocchiale, via Pratovecchio, via Lazzeri, via Rosso Fiorentino, via Tiepolo, via Beato Angelico e via Livornese.