Docenti sulle orme di don Milani: "In gita per rinsaldare le relazioni" Docenti dell'istituto comprensivo Fucecchio trascorrono giornata insieme per rafforzare relazioni e condividere esperienze, visitando luoghi legati a don Milani e concludendo con degustazione nel Chianti. Iniziativa elogiata per promuovere benessere e collaborazione.