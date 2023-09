Diritto allo studio e servizi. Più trasporti e mensa di qualità: "Noi spendiamo milioni di euro"

Sul diritto allo studio ci sono scelte e scelte. "Noi abbiamo scelto di fare di Fucecchio un’eccellenza", dice il sindaco Alessio Spinelli che presenta, conti alla mano, tutto quello che l’amministrazione fa per offrire alle famiglie e agli studenti, servizi qualificati. "Mi vengono i brividi quando sento parlare di perdite, di balzelli che l’amministrazione mette ai genitori – aggiunge il primo cittadino – perché sono informazioni fuorvianti". Di cosa stiamo parlando? I famosi 35 euro a ciclo che vengono chiesti alle famiglie per l’iscrizione di servizi. "A ciclo vuol dire una volta per i tre anni di asilo, e una volta per i cinque anni di elementari – sottolinea il primo cittadino –. Cioè 8 euro l’anno a fronte di quanto il Comune investe. E quanto investe? Seicento euro l’anno per il trasporto scolastico di cui solo 50mila reintegrati dalle rette. Circa un milione e 100 mila euro per la mensa di cui neanche 600mila recuperati con le rette. E ancora: un milione 700mila euro in cinque anni per sostenere il diritto allo studio dei portatori di handicap. Questi sono i veri soldi".

"I 35 euro sono una una tantum per recuperare una parte dei maggiori costi – aggiunge il sindaco – che sono intervenuti con i rincari che si sono abbattuti a catena su cibi, bollette, energia, spese di personale, carburante. Si parla dei 35 euro e non dei milioni che stiamo investendo per costruire nuove scuole, per ampliarne altre. Soldi con in quali abbiamo dotato Fucecchio di una mensa scolastica di altissimo livello e una delle 70 in Italia certificate bio dal ministero". Soldi, inoltre – precisa l’amministrazione - che non servono per Fucecchio Servizi Srl, la società in house che nei giorni scorsi è stata sotto il tiro dell’opposizione. "E’ una società che non ha perdite, non ha buchi di bilancio – conclude il sindaco –. Ma gestisce per il Comune servizi fondamentali. Servizi nei quali si mettono risorse per aiutare le famiglie. E gestisce la farmacia comunale, che va benissimo". Parla anche Lorenzo Calucci, avvocato, amministratore della Fucecchio Servizi Srl: "Una società che non ha perdite, il bilancio parla chiaro. Crediti deteriorati o inesigibili non ce ne sono. Le cose vanno bene anche sul fronte, proprio, del recupero del credito: gli insoluti a giugno erano 80mila e a settembre abbiamo già recuperato 43mila euro. La società ha i conti in ordine pur facendosi carico di rincari energetici che hanno toccato il 300%". "Noi abbiamo fatto scelte precise – conclude il vicesindaco Emma Donnino –: abbiamo messo i ragazzi e le famiglie al centro della nostra politica. Per qualcuno saranno perdite. Per noi sono un valore aggiunto".

Carlo Baroni