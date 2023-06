DiCaprio alla scoperta del Genio A Vinci da turista con la famiglia "Colpito dall’arte di Leonardo"

La verità sta nel nome. Quando si è sparsa la voce che Leonardo DiCaprio fosse a Vinci in molti hanno pensato a uno scherzo. E invece era tutto vero. Del resto l’attore premio Oscar ha un legame profondo con la città del Genio. Non è un segreto che la madre abbia scelto per lui quel nome proprio in onore di Leonardo Da Vinci, durante una visita alla Galleria degli Uffizi, come ha raccontato in passato in un’intervista. La leggenda narra addirittura che, mentre osservava un disegno dell’artista, sentì un piccolo calcio alla pancia. E lì magari ci fu la scintilla, l’intuizione, il colpo di genio. Forse è anche per questo che DiCaprio, impegnato a Firenze come super ospite di Pitti Uomo, abbia voluto così tanto visitare Vinci, conoscere la terra del Genio, respirarne l’atmosfera, toccare con mano le sue invenzioni eterne.

La full immersion nella storia del Genio è durata circa tre ore: DiCaprio è arrivato a Vinci ieri intorno alle 12,30 insieme al padre, alla madre e a un’altra star di Hollywood: Tobey Maguire, famoso soprattutto per aver interpretato Spider Man. I due attori, amici da tempo, sono stati accolti dal sindaco Giuseppe Torchia e dalla vicesindaca Sara Iallorenzi nel palazzo comunale. "Hanno visitato il Museo Leonardiano, la Palazzina Uzzielli e la Torre del Castello dei Conti Guidi, ammirando la ’bellissima vista’, secondo le loro stesse parole", racconta Torchia, raggiante. Alla visita del museo erano presenti anche gli assessori Chiara Ciattini e Paolo Frese, la direttrice Roberta Barsanti e il segretario comunale Stefano Salani. "Cosa mi ha detto DiCaprio? Che Vinci gli è piaciuta molto – dice il sindaco –, è rimasto piacevolmente colpito dal museo, dalle macchine che Leonardo ha costruito e dalle bellezze del nostro territorio". Parole che suonano come una folgorazione.

Prima di terminare la visita privata – e blindatissima – anche un salto nella casa natale di Leonardo. "È stato un piacere riceverli - continua Torchia -, si sono dimostrati molto interessati e curiosi di conoscere la storia e le peculiarità della città e del suo più illustre cittadino. Alla fine del tour abbiamo regalato loro delle pubblicazioni del Museo Leonardiano e altri piccoli omaggi". Anni fa si era vociferato della possibilità che DiCaprio potesse interpretare Leonardo Da Vinci in un film della casa cinematografica Paramount, sotto la regia di John Logan. E magari chissà, DiCaprio ha visitato Vinci anche per questo. E se davvero ci fu quel piccolo calcio alla pancia della madre, il film sarebbe la chiusura perfetta del cerchio. Con la traiettoria geniale, anche stavolta, di Leonardo Da Vinci.

