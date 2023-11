Dengue: donna muore in ospedale. Era stata in Thailandia

Fucecchio, 17 novembre 2023 – Rientrata dall’estero ha avuto i primi sintomi. Quei malesseri che avvertiva erano Dengue e, rapidamente, le sue condizioni sono aggravate. Si tratta di una donna di 50 anni residente a Fucecchio. I sintomi si sono presentati al suo rientro da un viaggio in Thailandia e in breve tempo si sono aggravati al tal punto da necessitare di ricovero ospedaliero. La signora, italiana, è stata ricoverata in terapia intensiva dove è deceduta – si apprende – visto il suo quadro clinico già compromesso per una grave patologia di cui era affetta.

Il servizio di igiene pubblica e nutrizione dell’Asl ha avviato immediatamente un’inchiesta epidemiologica che ha permesso di identificare sia il luogo di residenza che di lavoro (nel Comune di san Miniato). E’ stato inoltre effettuato un sopralluogo tecnico nei luoghi interessati al fine di individuare dove effettuare i trattamenti di disinfestazione.

In accordo con i sindaci dei Comuni di Fucecchio e San Miniato è stata disposta un’ordinanza urgente per motivi di sanità pubblica per predisporre una disinfestazione straordinaria nelle aree interessate nel raggio approssimativo di 100 metri dalla residenza e dal luogo di lavoro della donna. Nella nottata è stata fatta la disinfestazione nelle aree identificate e proseguirà nella mattinata di oggi.

L’azienda sanitaria precisa in una nota che la Dengue è una malattia infettiva tropicale causata dal virus omonimo (del gruppo degli Arbovirus). Viene trasmessa dalla puntura di zanzare Aedes aegypti e albopictus (la comune zanzara tigre) che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si tratta di una malattia contagiosa interumana, in quanto non si ha la trasmissione diretta del virus da persona a persona, ma solo attraverso insetti vettori, ossia le zanzare del genere Aedes. Il periodo di incubazione della malattia può variare da 3 a 14 giorni, con una media di 5-7 giorni. Il virus, una volta entrato nel corpo, circola nel sangue per 2-7 giorni, arco di tempo in cui l’insetto può prelevarlo e trasmetterlo ad altre persone. Tra i principali sintomi: febbre alta improvvisa, mal di testa, dolore nella zona oculare e forti dolori muscolari, dolore addominale con nausea e vomito, irritazione della pelle. Nel 2023 in Italia vi sono stati 317 casi di cui 14 in Toscana.