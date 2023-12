Danni agli addobbi natalizi. Il vandalo di via Ridolfi incastrato dalle telecamere

Ha sfogato la sua violenza contro gli addobbi di Natale, poi ha danneggiato anche dehors e fioriere. Ma la furia dell’uomo è stata ripresa dalle telecamere. E così per il vandalo di via Ridolfi sono scattate una denuncia e le procedure per l’allontanamento da Empoli. I fatti risalgono alla scorsa settimana quando, intorno alle 21.30 di lunedì, l’uomo – un cittadino libico di 25 anni – si è scagliato contro gli addobbi natalizi di via Ridolfi, nel cuore del centro, rovesciando per terra anche alcuni contenitori dei rifiuti che si trovavano davanti alle abitazioni. Dopo le indagini e l’analisi dei filmati registrati dalle telecamere di sicurezza del Comune, ieri gli agenti del commissariato sono riusciti a risalire all’autore del reato, segnalandolo all’autorità giudiziaria.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati commessi sul territorio, è stato denunciato a piede libero e nei suoi confronti sono state avviate dal commissariato di Empoli le procedure necessarie per l’allontanamento. Dopo l’esito positivo dell’indagine non si è fatto attendere il commento del sindaco Brenda Barnini. "In questo caso, come spesso accade, ad aiutare l’attività della polizia sono stati anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza urbana, un sistema sul quale nel corso del tempo abbiamo scelto di investire con convinzione". Barnini pone poi l’accento sull’importanza della videosorveglianza contro criminalità e degrado.

"Ormai da anni - continua il sindaco Barnini - la nostra amministrazione è impegnata in una costante opera di ampliamento dell’impianto che monitora il centro, insieme ad altre telecamere che monitorano zone sensibili come scuole e parchi per fare qualche esempio o ancora le telecamere di ‘lettura targhe’ sistemate alle porte di accesso della città per chi arriva dai comuni limitrofi o dalla FiPiLi".

Il sindaco cita anche qualche numero per sottolineare l’aumento degli occhi elettronici in questi anni. "Soltanto per quanto riguarda il sistema integrato cittadino, dalle circa 38 telecamere presenti nel 2014 siamo passati a circa 150. Crediamo che la videosorveglianza sia uno strumento importante come deterrente in fase di indagine, ma siamo al tempo stesso consapevoli che le telecamere non sono certo sufficienti a garantire la sicurezza o a debellare situazioni di degrado". A Barnini risponde piccato il coordinamento Fratelli d’Italia Empoli che torna all’attacco. "L’atto vandalico è solo l’ultimo fatto risaltato alle cronache dopo una lunga serie di episodi – tuona FdI – L’amministrazione Barnini cosa fa, oltre alle luminarie natalizie più belle d’Europa ed aver speso 250mila euro per abbattere il parcheggio multipiano della Stazione, che non ha fatto altro che spargere la delinquenza per tutta Empoli? Ovviamente nulla è stato fatto, la sindaco dà colpa al Governo Meloni, per la mancanza di forze dell’ordine".