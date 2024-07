Dall’Oregon al distretto conciario. Studentesse a lezione d’eccellenza

Il distretto conciario un modello internazionale, per eccellenza e innovazione. Nei giorni scorsi c’è stata la visita all’Associazione Conciatori di una delegazione di studentesse universitarie americane impegnate in corsi di strategie di impresa, promossa dall’Oregon Ffa (Future Farmers of America) per studiare diverse esperienze imprenditoriali italiane. L’iniziativa ha visto la partecipazione di 15 studentesse dell’Università dell’Oregon che insieme ai loro tutor hanno fatto tappa all’Assoconciatori per approfondire struttura e caratteristiche del distretto conciario toscano e poi hanno visitato l’azienda conciaria Nuti Ivo per seguire le diverse fasi del processo di lavorazione.

"Future Farmers of America - hanno spiegato le studentesse - è stata fondata nel 1928 da giovani agricoltori con l’intento di preparare le generazioni future alle sfide legate a produzione e alimentazione. Siamo soddisfatte della visita all’Assoconciatori che ci consente di conoscere da vicino l’eccellenza della concia italiana poiché crediamo nel dialogo costante tra le diverse esperienze di business come strumento per governare al meglio l’evoluzione dell’intero mercato". "Il dialogo con l’Oregon Ffa – spiega il presidente Assoconciatori Ezio Castellani - ci ribadisce l’interesse di realtà estere, imprenditoriali e di formazione, verso il modello di business di questo distretto e la sua riconoscibilità internazionale. Riceviamo costantemente richieste di incontri e visite, dall’Italia e dall’estero, che vanno in questa direzione, confermando l’appeal dell’industria conciaria italiana e della tradizione conciaria toscana che in diversi contesti l’Assoconciatori ha contribuito a illustrare e valorizzare. Vogliamo continuare ad accogliere queste esperienze di confronto, utili anche a comunicare le molteplici risorse del distretto e delle nostre concerie".

"Attraverso i nostri programmi ed eventi – ha aggiunto Jordyn Coon, tutor della delegazione Oregon Ffa – i membri hanno molteplici opportunità di apprendere e applicare competenze di leadership, vita e carriera. Che si tratti di creare un piano di marketing o valorizzare specifici prodotti, l’obiettivo dell’Oregon Ffa è accrescere la conoscenza e l’esperienza dei nostri membri. Ci auguriamo che i nostri studenti, di cui molti sono figli di imprenditori con aziende già strutturate, indipendentemente dalla natura delle loro produzioni, possano avere in futuro scambi e collaborazioni anche con le vostre aziende conciarie".