Dal campanile in piazza. Con un sacco di sorprese

"Empoli città del Natale", siamo alle battute finali. Ma per la gioia dei più piccoli, questo lungo week-end sarà dedicato all’arrivo della Befana. Tra luminarie, colori, giochi e sorprese, prima che cali il sipario sull’edizione 2024 della manifestazione (si chiuderà il 12 gennaio), tutti col naso all’insù aspettando la vecchietta più amata da grandi e piccini pronta a scende dal campanile della Collegiata di Sant’Andrea ed essere ‘salvata’ dai Vigili del Fuoco. In sella alla sua scopa, la Befana passerà anche da piazza farinata degli Uberti con tante calze piene di dolcetti e di carbone da distribuire. Ma non sarà sola. Insieme a lei ci sarà Empolino, che accompagnato dalle mascotte e dal corpo di ballo sfilerà per le vie del centro. Appuntamento alle 16.30 domani in piazza Farinata degli Uberti con il corteo dei Magi, a cura della Compagnia di Sant’Andrea-Volo del Ciuco: partendo dal palazzo delle Esposizioni, il corteo aperto dai tamburini attraverserà il centro storico per cedere il passo alla parata delle Befane, dei Befani, delle Befanine e dei Befanini. Tutti i partecipanti saranno vestiti in costumi tradizionali e colorati, creando uno spettacolo davvero suggestivo. Alle 17 in piazza ’dei Leoni’ si accende la festa con giochi, musica e animazione. E si arriva al momento clou, alle 18, per la tradizionale calata della Befana che verrà tratta in salvo in modo spettacolare dai Vigili del Fuoco, distaccamento di Empoli. Dalla sommità del campanile della Collegiata, l’intrepida nonnina scenderà con la sua scopa per incontrare i bambini e strappar loro un sorriso. Al termine, tutti i presenti riceveranno chicchi e calze come regalo simbolico per salutare il magico arrivo dell’Epifania.

E’una festa che strizza l’occhio alla solidarietà, facendo tappa anche al San Giuseppe. L’Epifania passa dall’ospedale con una delegazione composta da rappresentanti dell’amministrazione comunale, dei Vigili del Fuoco, della Compagnia di Sant’Andrea e da alcune befanine che visiterà nella mattinata il reparto di Pediatria per un’ondata di gioia per i piccoli degenti. Il cartellone di iniziative va avanti fino alle 19, quando al circolo Arci Pozzale si darà spazio agli auguri in musica e poesia, cantati, suonati o recitati dal pubblico presente, un evento a cura dell’associazione Harmonia. C’è ancora una settimana di tempo prima di salutare la kermesse che in questi due mesi di festa ha fatto di Empoli una delle capitali del Natale. "Una città che non ha deluso - commenta l’assessore al commercio, Adolfo Bellucci - Una città che ha visto centinaia e centinaia di visitatori provenienti da tantissime parti d’Italia, che hanno trovato una realtà accogliente, bella nella sua veste natalizia, con un’offerta variegata nelle attività dedicate soprattutto al divertimento dei bambini. Questo ci riempie di gioia". E ora, godiamoci questi ultimi giorni di magia.

