Da Montespertoli al Vaticano: "Gli portavamo i nostri prodotti tipici"

MONTESPERTOLIDal Chianti al Vaticano. Nel suo pontificato, Papa Francesco ha potuto apprezzare anche i prodotti agricoli della terra di Montespertoli. In questi 12 anni, i volontari delle varie associazioni di Montespertoli – Croce d’Oro, Misericordia, Fratres e altre – hanno avuto la possibilità più volte di recarsi in pellegrinaggio in Vaticano. Tante le visite e le partecipazioni alle udienze generali e al precedente Giubileo della Misericordia nel 2015. Un buon numero di montespertolesi hanno quindi avuto la possibilità di incontrare personalmente il Pontefice, tra cui diversi malati, persone sofferenti, assistite dalle storiche associazioni di volontariato.

"Tutti noi siamo rimasti fortemente colpiti e provati dalla dipartita del Santo Padre Francesco" ha affermato Mariano Falcini, presidente della Pubblica Assistenza Croce d’Oro. "Come non ricordare le tante occasioni e opportunità che abbiamo avuto grazie all’aiuto della segreteria dell’allora Arcivescovo di Firenze Cardinale Giuseppe Betori, che ci ha permesso durante il pontificato di Papa Bergoglio di poterlo incontrare anche personalmente, donandogli i prodotti tipici delle nostre colline e potendoci scambiare anche due parole. Mai dimenticherò gli occhi del Santo Padre quando mi parlava e il suo sorriso accogliente di vero Padre e pastore autentico. Poche settimane fa abbiamo organizzato l’ultimo pellegrinaggio a Roma, nel quale in tanti ci siamo recati in Vaticano per l’indulgenza plenaria in questo Giubileo della Speranza. Purtroppo l’udienza che ci era stata gentilmente concessa e l’incontro con il Papa erano stati annullati per le sue condizioni precarie di salute".

Francesca Pucci e Simone Simoncini della Croce d’Oro, nell’aprile 2016, furono a Roma durante lo storico incontro in Piazza San Pietro dove Francesca donò al Pontefice un libro con all’interno i suoi fumetti "Guida per i chierichetti".

Andrea Ciappi