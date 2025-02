Cosa faresti se potessi cambiare le persone del passato?

Un romanzo per riflettere sull’educazione all’amore, non solo a scuola, ma nella vita. Questo quanto si propone Paolo Ruffini (nella foto) con il suo nuovo libro “Benito, presente!“, una favola che attraversa la storia per immaginare un destino diverso. L’artista livornese sarà martedì prossimo alle 17 alla libreria Libri & Persone per presentarlo, in dialogo con Matteo Bensi, assessore alla cultura del Comune di Empoli. È consigliabile la prenotazione telefonando allo 0571 73280 o scrivendo a [email protected]. Il protagonista del libro è il professore Edoardo Meucci, che insegna Storia in un liceo di Milano. È un uomo di quella sinistra che "ora non c’è più". Spedito in una scuola elementare di Predappio, il paese di Mussolini, qui una mattina Edoardo correndo a scuola durate un temporale sbatte contro un collega mentre un tuono fa tremare le finestre e succede l’impensabile.