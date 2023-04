Corso teatrale, il ’saggio’ degli allievi

FUCECCHIO

Al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio giornata interamente dedicata ai partecipanti del corso teatrale "Facciamo come se", che potranno mostrare ad un vero pubblico quanto imparato in questi mesi seguendo gli insegnamenti di Claudio Benvenuti (nella foto) e Sergio Bulleri. Oggi si terranno infatti due spettacoli, uno in tardo pomeriggio alle 18.15 e l’altro dopo cena alle 21.15. Nel primo, dal titolo "Studio per l’esame" si esibiranno gli allievi e le allieve del corso riservato al target 12-18 anni. A vestire i panni degli attori saranno quindi Martina Biagioni, Greta Bianchi, Francesco Ciaccia, Agnese Dani, Marta Fattorini, Ginevra Giugni, Matteo Gregorini, Diego Iuppa, Giorgia Lo Iacono Pezzino, Emma Ongaro, Davide Serratore, Virginia Silvestri, Samira Stella e Leonardo Vettorato. La rappresentazione serale, la cui regia è sempre curata da Benvenuti e Bulleri, si intitola invece "L’altro lato della strada" e vedrà in scena gli allievi e le allieve del corso riservato agli under 25. All’apertura del sipario troveremo quindi Aurora Alderighi, Caterina Chiappi, Camilla Cioli, Filippo Frediani, Leonardo Giambelluca, Elena Gottardini, Brajan Karepi e Marta Manzi. Per informazioni telefonare allo 0571 540870 o al 353 4104119, oppure scrivere a [email protected]