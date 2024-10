Corsia chiusa sulla 429: "Traffico in tilt a Varna. Serve l’aiuto di un vigile"

"Quell’interruzione crea gravi problemi anche a Gambassi: molti utenti diretti a Certaldo, fra cui anche mezzi pesanti, per non percorrere la 429 passano da Varna. Con tutto ciò che ne consegue tanto in termini di traffico quanto di sicurezza. Siamo in contatto con le amministrazioni di Castelfiorentino e Certaldo, ma il problema comune è che adoggi continuiamo a non avere una data certa per quanto riguarda il dissequestro della corsia". Stavolta è il sindaco di Gambassi, Sergio Marzocchi, a denunciare l’impatto negativo che il sequestro dei circa seicento metri di corsia della 429 all’altezza di Petrazzi, sul territorio di Castelfiorentino, sta avendo su tutta la zona circostante. Il sindaco Francesca Giannì ha più volte sollecitato la Città Metropolitana a intervenire per alleviare i disagi invitando al contempo la procura a esprimersi circa la prospettiva del dissequestro.

La Metrocittà aveva messo a disposizione l’avvocatura, qualora l’amministrazione di Castello volesse ricorrere contro il provvedimento. Per un’opzione che Marzocchi dimostra di tenere in considerazione, schierandosi nell’eventualità al fianco di Giannì. "Se questa situazione dovesse permanere, il ricorso sarà un’alternativa da percorrere – ha aggiunto il primo cittadino – perché il sequestro sta provocando anche sul territorio di Gambassi lunghe code all’ingresso per Certaldo. Alcuni cittadini mi hanno segnalato che allo stop dell’ex Consorzio, nelle ore di punta, la coda si protrae per chilometri". Ed è proprio quest’ultimo il punto più critico, trovandosi in buona sostanza al confine fra Gambassi, Certaldo e San Gimignano. Tanto che Marzocchi si è trovato a dover chiedere anche l’invio di agenti della polizia municipale al Comune di San Gimignano, per regolare il traffico in quel punto di Varna. "Gli agenti dell’Unione Empolese Valdelsa non possono intervenire perché è territorio di San Gimignano – ha concluso –. Ci auguriamo, avendolo richiesto, che la polizia municipale di San Gimignano prenda in carico il disagio e mandi un agente a smistare il traffico".

G.F.