Corsi di formazione per giovani e adulti

La Rete REA.net - Biblioteche lungo l’Elsa e l’Arno, di cui è parte la Biblioteca Vallesiana del Comune di Castelfiorentino, ha promosso “REAlizza il futuro - Apprendimento permanente nelle biblioteche REA.net”, un’iniziativa dedicata alla promozione dell’educazione permanente dei cittadini maggiorenni e adulti residenti nel territorio della rete documentaria. Frutto della collaborazione delle tredici biblioteche aderenti alla Rete REA.net (Empoli capofila del progetto, a seguire Castelfiorentino, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Certaldo, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Santa Croce Sull’Arno, Vinci), il progetto si propone di offrire corsi di formazione diversificati e mirati a soddisfare i fabbisogni del territorio, grazie anche al finanziamento della Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+ Toscana 2021-2027 “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” - Attività PAD 2.f.10 Giovani e adulti informati.

I prossimi corsi in programma nel mese di giugno, alla Biblioteca comunale Vallesiana in via Tilli 41 a Castelfiorentino, sono Notizie false (fake news) - Come riconoscerle, martedì 10 dalle 9.30 alle 12.30; La pet Therapy, il 12 dalle 14 alle 18 e Alimentazione naturale e consapevole, il 26, dalle 14 alle 18.

Per informazioni sui corsi rivolgersi allo 0571 757948 o all’indirizzo [email protected], per effettuare la pre-iscrizione inviare una email all’indirizzo [email protected] con oggetto: “CORSO (Titolo del corso) + Nome partecipante”. L’iscrizione sarà confermata tramite la compilazione del modulo firmato ricevuto e restituito all’indirizzo [email protected].

Per ciascun corso il numero massimo di partecipanti è 10, mentre il minimo per l’attivazione è 5 persone.