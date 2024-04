Corse primaverili. Sale la febbre da Palio . La Buca si scalda . Cavalli al rodaggio

FUCECCHIO

L’appuntamento è in Buca per le 10.30 di domani. Il maltempo non spaventa, considerata la recente conclusione dei lavori alla pista, ora più performante e adatta ad ospitare le corse anche durante la pioggia grazie al sistema di deflusso dell’acqua piovana appena messo a punto che mantiene il più possibile il terreno asciutto. Ma il Cda del Palio di Fucecchio si riunirà stasera per tutte le indicazioni del caso. Con la seconda sessione delle Corse di Primavera di domani, sale la febbre da Palio aspettando la gara di domenica 19 maggio che vedrà le 12 contrade protagoniste contendersi l’ambito Cencio.

Nella Buca d’Andrea di piazza Aldo Moro contradaioli e appassionati potranno assistere alle 10 batterie, con l’ultima prevista per le 15. Si comincia con Giuseppe Zedde su Coronas, Rocco Betti su Gioia Pura e le accoppiate Arsenio Lupin-FRancesco Caria e Borghesia- Dino Pes. Nella prima batteria in pista anche Elegante Ulianesa montata da Francesco Mula, Giosuè Carboni che condurrà Diocleziano e di rincorsa Anda e Bola con il fantino Sebastiano Murtas. Vittorino, El Rey, Dovizia, Emozione de Florinas, Ceccomitocca, Zenia Zoe e Dimoniu i cavalli della seconda batteria portati in Buca da Marco e Rocco Betti, Carboni, Salvatore Nieddu, ancora Pes, Carlo Sanna e Adrian Topazi. Tra nomi altisonanti e conferme, si va avanti con la terza batteria delle 11.30 (che vede, tra gli altri, protagonisti i fantini Stefano Saiu su Enalotto Super, Alessio Migheli su Dyllu e Vincenzo Turco con Catalina). Una giornata di rodaggio e allenamento con 66 cavalli pronti a mostrare il meglio di sè, divisi in 10 batterie da 45 minuti ciascuna, tutti possibili candidati a comporre il lotto dei 12 sorteggiati nella serata della tratta in attesa del Palio.

Y.C.