Coppia di anziani derubata tra le corsie del supermercato

Empoli, 4 marzo 2025 – Si sono visti scippare il portafoglio, mentre facevano la spesa, da alcuni giovanissimi che poi si sono dati precipitosamente alla fuga. E per non tornare a casa a mani del tutto vuote, rinunciando anche al pane, alla pasta e ai generi che avevano già messo nel carrello, hanno dovuto attendere l’arrivo di un familiare. Questa la disavventura occorsa ieri verso l’ora di pranzo ad un’anziana coppia di coniugi, all’interno del supermercato Coop di via Busoni. Stando a quanto riferito da una testimone, l’episodio si sarebbe verificato intorno a mezzogiorno.

Marito e moglie, entrambi ultrasettantenni, erano impegnati nelle compere fra i vari scaffali, quando tre ragazzi, forse approfittando di un momento di distrazione, si sarebbero impossessati del portafoglio di uno dei due. A nulla sarebbero valse le urla della donna della coppia, che una volta resasi conto dell’accaduto ha cercato di richiamare l’attenzione del marito e dei presenti. Gli abili scippatori sono riusciti a dileguarsi prima che qualcuno potesse identificarli e fermarli. Una mattinata che le vittime del furto difficilmente dimenticheranno, anche perché a quel punto è sorto un altro problema imprevisto: non avendo più con loro i soldi per pagare, avrebbero dovuto rinunciare agli alimenti e ai beni già messi nel carrello della spesa. Oltre al danno, stava insomma per profilarsi la beffa: per evitarla, gli anziani hanno contattato via telefono una parente (una nipote), raccontandole quanto avvenuto e chiedendole di raggiungerli al supermercato. Nel frattempo, stando a quanto ricostruito, il personale del supermarket ha offerto assistenza alla coppia, ha contattato le forze dell’ordine e ha offerto ai coniugi un posto dove sedersi e aspettare l’arrivo della loro nipote. Sarebbe stata quindi proprio quest’ultima, una volta raggiunti i familiari, a pagare la spesa per loro prima che potessero ritornare tutti a casa.