I cittadini si alleano per la sicurezza. Cresce il “Controllo di vicinato”

Empoli, 28 maggio 2025 – Vuole crescere ancora il “Controllo di vicinato”. A Empoli ci sono 19 gruppi di mutuo aiuto via WhatsApp e in questi mesi sono arrivate in Comune altre richieste per attivare nuovi gruppi. Si è parlato di questo e della volontà di essere parte attiva di una comunità che ha a cuore i luoghi e gli spazi pubblici della propria città. Il tutto in un incontro nella sala del Cenacolo degli Agostiniani davanti una sala gremita di cittadine. Erano presenti tutte le forze dell’ordine e l’associazione Controllo di Vicinato.

Per l’amministrazione erano presenti il sindaco e l’assessora alla sicurezza urbana. Il sindaco ha sottolineato l’importanza del progetto che è tra i punti del programma di mandato, la volontà di volerlo portare avanti, mantenendo e rafforzando un impegno per le frazioni che lega tutti gli aspetti del programma amministrativo. “Con le forze dell’ordine l’amministrazione ha una buona relazione con cui si interfaccia in maniera costante”, ha detto. Ad agosto è stata fatta una richiesta che è stata accolta con la riunione del Comitato Sicurezza solo a Empoli e sono stati organizzati controlli di interforze in alcune zone dove c’erano difficoltà, segnalate, intensificando i controlli in città. La presenza sulle strade – ha spiegato Mantellassi – di questi mesi “è aumentata e si vede”. Da quella richiesta c’è stata una risposta: “sono state individuate quattro zone - piazza Matteotti, parco della Rimembranza, parco Mariambini e piazza Don Minzoni - dove sono allo studio di fattibilità o ancora in corso o si sono conclusi, interventi di rigenerazione, riqualificazione, di illuminazione pubblica, videosorveglianza, nuove aree gioco più aperte e di manutenzione più puntuale di parchi e giardini urbani, eliminando angoli bui o aree fuori controllo”.

Tutto questo concorre alla sicurezza. L’assessora, nel suo intervento, ha spiegato come questo incontro abbia delineato un nuovo percorso che rafforzerà la partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine, con l’obiettivo di creare una comunità capace di scambiare al suo interno informazioni, adottare misure di prevenzione e mantenere migliori contatti con le forze dell’ordine. Giancarlo Consoli, (dirigente del commissariato di Polizia) ha ringraziato e sottolineato quanto lavoro è stato fatto in questi mesi, rafforzando e aumentando la presenza delle pattuglie con sforzi importanti ma necessari. Roberto Rocco (comandante della stazione dei carabinieri) ha rimarcato quanto la sinergia sia una parola importante in questo contesto perché il lavoro tra tutte le forze dell’ordine è congiunto e il controllo di vicinato serve per intervenire nel luogo giusto, grazie alle segnalazioni dei cittadini.

Giorgia Pica (comandante della compagnia della guardia di Finanza di Empoli) ha spiegato il ruolo delle Fiamme Gialle che è di assoluto supporto a tutte le forze dell’ordine in sinergia e di come anche la finanza sia vicina alla cittadinanza. Per la polizia municipale locale è intervenuto Massimo Luschi (dirigente del corpo di polizia municipale dell’unione dei Comuni del Circondario), affiancato da Massimiliano Mengoni (responsabile del comando territoriale di Empoli), che ha illustrato l’attività molto variegata che nell’ultimo periodo è stata fortemente correlata con le altre forze dell’ordine. Infine, in chiusura, Michele Giorgi (referente associazione controllo del vicinato per la Liguria e la Toscana) ha presentato il progetto e ripetuto quanto sia importante sentirsi parte di una comunità e condividere i problemi. Un filo diretto: ogni gruppo nomina un coordinatore che avrà un contatto diretto con un numero di telefono dedicato al controllo di vicinato per le segnalazioni, a cui risponderà la polizia municipale.