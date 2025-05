Ecco il controllo di ’vicinato’. Nuovi gruppi

Il tema sicurezza al centro del dibattito. Oggi alle 18.30, al Cenacolo degli Agostiniani, si terrà un incontro pubblico alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi, della giunta comunale, i rappresentanti delle forze dell’ordine (carabinieri, polizia, guardia di finanza) e della polizia municipale, per fare il punto sui gruppi controllo di vicinato e valutarne l’attivazione di nuovi.

L’amministrazione fa infatti sapere che nei mesi scorsi ha ripreso il via il lavoro sul progetto del controllo di vicinato varato nel 2017 e che sono stati organizzati degli incontri bimestrali con l’amministrazione comunale, la polizia municipale e tutti i coordinatori dei gruppi. Al Comune sarebbero pervenute richieste di attivazione di nuovi gruppi e la giunta ha quindi pensato di riproporre un momento di presentazione del piano aperto a tutta la cittadinanza.

L’idea è quella di riunire i residenti della varie zone in gruppi sull’app di messaggistica WhatsApp, per segnalare eventuali anomalie o atti predatori. Ogni gruppo nomina un coordinatore che avrà un contatto diretto con un numero di telefono dedicato al controllo di vicinato per le segnalazioni, al quale risponderà la municipale. I nomi dei coordinatori saranno resi noti anche alle forze dell’ordine, in modo da implementare l’incidenza di una loro segnalazione al 112.

Il controllo è attivo nelle zone di Piazzano, via Tino di Camaino, Cortenuova, Ponzano, San Friano-Villanuova, via Volturno, Pagnana, via Po, Corniola, Pantano, Ponticino, Riottoli, Avane, Corea, via del Perugino e via Fattori e via Nobile. Su queste basi però, potrebbero nascerne altri.