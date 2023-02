Contratti di lavoro scaduti da anni: ottomila addetti in attesa di rinnovo

Empoli, 20 febbraio 2023 - Gli orfani del contratto di lavoro, vale a dire coloro che lo aspettano da tempo, talvolta anche anni, sono migliaia pure nell’Empolese Valdelsa. Per la precisione, stando ai conti della Cgil, che non sono precisi all’unità perché il mondo del lavoro cambia continuamente, si parla di 3.000 addetti del commercio, di 1.500 del turismo e di 3.000 dipendenti pubblici, a cui si aggiungono i poco invidiati primatisti del comparto, per così dire, coloro che da più tempo attendono il rinnovo del loro contratto: i dipendenti del settore della vigilanza privata, circa 200. In totale, quindi, parliamo di 7.700 lavoratori che da tempo, talora molto, aspettano di veder migliorare le loro condizioni retributive, senza dimenticare quelle normative, che sono molto importanti per il complesso delle condizioni di lavoro. Il comparto del commercio, quello che da noi fa i grossi numeri con le aziende della grande distribuzione, ma cui si devono aggiungere i piccoli negozi e i punti vendita in generale, ha il contratto scaduto da quando ancora la parola "covid", o Sars Cov2 che dir si voglia, non erano entrata nel nostro vocabolario del dolore: le ‘regole’ dei dipendenti di negozi e assimilati sono, infatti, scadute nel...