Consorzio Chianti. In missione negli Usa Il Consorzio Vino Chianti parte dagli Stati Uniti per promuovere la sua denominazione con seminari degustazione a Chicago e Los Angeles. Assaggi di Chianti D.o.c.g Riserva e Chianti Superiore D.o.c.g per conoscere le sfumature del vitigno Sangiovese.