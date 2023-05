"Conoscere il territorio per lanciare il turismo"

Nei giorni scorsi il sindaco Alessio Spinelli con Simone Gheri direttore di Anci Toscana e Sonia Pallai responsabile per il turismo, ha svolto un piccolo tour in provincia di Pisa. Lo scopo era quello di visitare le bellezze del territorio pisano come il Museo di Storia Naturale della Certosa di Calci, il borgo medievale di Vicopisano e al Palazzo senza Tempo di Peccioli. Il tutto anche come ragione di confronto, in una ottica sinergica per promuovere la Toscana, i territori e le nostre innumerevoli bellezze. Del resto anche Fucecchio è carica di storia e di bellezze, le sue radici affondano in un passato glorioso custodito nei palazzi e nelle risorse del territorio. Risorse anche ambientali, come il Padule. O anche strutturali come il Parco Corsini, con le torri medievali, il vecchio castello della città antica, che è al centro di lavori e di progetti di valorizzazione e promozione, e sarà anche scena di molte iniziative culturali.