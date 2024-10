Conoscere "Il nemico di Mussolini"

Martedì prossimo alle 21 a Palazzo Pretorio in piazza Farinata degli Uberti a Empoli si terrà la presentazione del libro "Il nemico di Mussolini", scritto da Marzio Breda e Stefano Caretti (nella foto) con quest’ultimo che sarà presente insieme al magistrato Luca Baiada. Il volume ruota intorno all’assassinio di Giacomo Matteotti, avvenuto il 10 giugno 1924, che ha di fatto segnato l’inizio della parabola più sanguinosa e totalitaria del fascismo e che, a cento anni di distanza dai fatti, non appare ancora chiusa in modo definitivo. Si tratta di una biografia che mira a ricostruirne la figura a tutto tondo di Matteotti mettendo in luce due cose essenziali, grazie anche alla consultazione da parte degli autori di documenti inediti: com’era da un lato l’uomo prima di diventare un martire, nei 39 anni che ha vissuto in maniera appassionata, e come è diventato un simbolo dell’antifascismo che, come valore e come scelta consapevole e prioritaria, nasce solo con l’estate del 1924, nel suo nome. Per quanto riguarda gli autori, Marzio Breda è un giornalista e saggista, inviato speciale del Corriere della Sera, mentre Stefano Caretti è professore ordinario di Storia Contemporanea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena. L’incontro è organizzato da Anpi Empoli in collaborazione con il Comitato in difesa della Costituzione Empolese Valdelsa.