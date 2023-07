Confindustria, si apre la sede

E’ stato tagliato il nastro della nuova sede per la sezione territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Firenze. La nuova sede è in via Piovola,138 (nella Palazzina Rossa). I nuovi spazi rimangono sempre nel cuore dell’area industriale di Villanova – spiega una nota – , a testimoniare il profondo legame e "la volontà di Confindustria Firenze di supportare sempre al meglio le proprie imprese e favorire la loro crescita e il loro sviluppo".

La collocazione dei nuovi uffici potrà, simbolicamente, rafforzare anche il rapporto della Sezione territoriale con l’Agenzia per lo sviluppo dell’Empolese Valdelsa e con l’istituto di istruzione Prodigi che si trovano, infatti, proprio nello stesso edifico. A inaugurare i locali è stato il presidente di Confindustria Firenze Maurizio Bigazzi, che al termine del consiglio direttivo, insieme alla presidente della sezione territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Firenze Paola Castellacci ha celebrato il rituale taglio del nastro. La sezione conta oggi oltre 200 aziende associate per quasi seimila dipendenti.