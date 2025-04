Concerti al parco. Maggio e giugno di grande musica

Dopo il rinvio per maltempo, erano attese le nuove date. Ed eccole. La kermesse organizzata dall’associazione Jump Live per questi giorni di Pasqua al parco di Serravalle è stata riprogrammata per fine maggio e inizio di giugno. Nuovo calendario e tanti ospiti che hanno riconfermato la propria presenza in città. Ad aprire la manifestazione domenica 18 maggio, dalle 16.30, sarà “Discoverland“, progetto artistico di Pier Cortese e Roberto Angelini, nato con l’obiettivo di rileggere, attraverso una prospettiva originale, brani di artisti italiani e stranieri che hanno fatto la storia. Prima però, il concerto di Violet.

Si va avanti il 24 maggio con “Connessioni sonore“, una giornata pensata per offrire agli artisti emergenti, musicisti e appassionati, opportunità di crescita, confronto e visibilità. Dalle 14 alle 19, uno spazio di confronto fra artisti e figure professionali del settore musicale per consigli pratici e personalizzati. Dalle 15 alle 17, talk tematici, mentre dalle 16 alle 18, via libera all’Open Mic: salire sul palco e far ascoltare la propria musica non è mai stato così facile. A chiusura della giornata delle “Connessioni“, il concerto live delle 18.

Ancora musica, ancora festa. Protagonista il 30 maggio, il nuovo show di Federico Poggipollini. Dalle 20.30, ad esibirsi al parco di Serravalle sarà il noto chitarrista di Luciano Ligabue, accompagnato dal trio The Crumars, con Ivano Zanotti alla batteria e Alberto Linari alle tastiere, per un sound che spazierà tra rock e blues. Scalderanno il palco Andrea Brunini e Centherbe.

Il gran finale? Affidato alle "star" di casa nostra. Per la Festa della Repubblica infatti ci saranno loro, Cecco e Cipo. Dalle 18 del 2 giugno, Simone Ceccanti e Fabio Cipollini, irriverente duo made in Vinci, ad anni di distanza dall’esperienza televisiva di X Factor che li ha resi popolari e apprezzatissimi in tutta Italia, torneranno a far scatenare i loro fans con un repertorio che saprà stupire grandi e piccini. Tutti gli eventi sono organizzati con la collaborazione della cooperativa sociale Sintesi Minerva, l’associazione culturale Sète e patrocinati dal Comune di Empoli.