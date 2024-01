Empoli, Conad continua la crescita: aprono i negozi rinnovati

Empoli, 6 gennaio 2024 – Addio alle storiche insegne, inizia una nuova era. Non senza un pizzico di malinconia per quel marchio, ’Marzi&Fulignati’, che ha accompagnato generazioni di empolesi. Il tutto nella maxi operazione di Conad che piazza 5 nuove insegne in città. Dopo una breve ristrutturazione e qualche giorno di chiusura, infatti, riaprono i due punti vendita dei soci Roberto e Gianna Marzi, in via Ponzano e in piazza del Popolo con insegna Conad City. Due aperture che anticipano le prossime inaugurazioni del Conad City di Empoli in via Zandonai e del Conad di Sovigliana in viale Togliatti il 13 gennaio, oltre al punto vendita a insegna Conad che aprirà il prossimo 20 gennaio in via Traversa Limitese a Capraia e Limite.

Con queste nuove aperture e grazie all’ingresso nel mondo Conad dei nuovi soci Roberto e Gianna Marzi della storica azienda empolese Marzi&Fulignati, la Cooperativa rafforza la sua presenza sul territorio e al fianco della comunità attraverso un’offerta commerciale più completa, tanti servizi, ulteriore valorizzazione del localismo e dei freschi e freschissimi e la garanzia del prodotto a marchio Conad, espressione della qualità e convenienza che da sempre caratterizza l’insegna. "I negozi , a seguito di un breve periodo di chiusura, riapriranno rinnovati nel layout, comunicazione e rivisti negli spazi in modo da ottimizzare l’allestimento", fa sapere il marchio della grande distribuzione organizzata. All’interno degli store, i clienti potranno trovare i servizi tipici del marchio Conad e un’offerta assortimentale che valorizzare le eccellenze locali. "I nuovi supermercati – si legge ancora nella nota – garantiranno una spesa funzionale, conveniente e di qualità, con la presenza di reparti che pongono grande enfasi sui prodotti freschi e freschissimi".

“Siamo orgogliosi di riaprire i nuovi Conad City di via Ponzano e di piazza del Popolo: due punti vendita con una nuova veste, ma che conservano tutta la nostra storia di insegna empolese nata fin dal 1952", dichiarano i Soci Conad Nord Ovest Roberto e Gianna Marzi insieme a tutto il loro staff . Previste anche numerose promozioni per tutti i clienti, con numerosi sconti.