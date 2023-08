Conad adesso esce allo scoperto C’è lo stadio nel mirino del colosso Trattative per un nuovo negozio

Forse è diventato il classico segreto di Pulcinella, ma vederlo nero su bianco in una nota firmata Conad non fa che confermare tutte le indiscrezioni filtrate nei mesi scorsi. Tra gli obiettivi del colosso della grande distribuzione, che ha appena firmato un accordo con la Marzi & Fulignati per 5 supermercati sul territorio, c’è lo stadio Castellani. O meglio: il nuovo stadio che l’Empoli punta a realizzare in collaborazione con tre grandi partner: Computer Gross (che si è già aggiunta alla denominazione ufficiale dell’impianto), l’azienda costruttrice e appunto Conad. L’obiettivo è presentare il project financing nel prossimo autunno, per arrivare poi ad una data di inizio lavori che potrebbe grossomodo coincidere con la fine del campionato.

Ad annunciarlo è stata la cooperativa, che a margine della firma dell’accordo con Marzi & Fulignati anticipa le trattative per l’apertura di un ulteriore punto vendita all’interno proprio dello stadio Castellani-Computer Gross Arena. Trattative ormai praticamente concluse che aspettano solo la definizione del progetto da presentare in Comune. "Conad ribadisce con questa operazione il suo interesse allo sviluppo nell’area dell’empolese e la sua vocazione di azienda nel territorio pronta a dare risposte adeguate ai bisogni della comunità – dichiara l’amministratore delegato di Conad Nord Ovest, Adamo Ascari –. Un’opportunità di crescita che abbiamo colto entrambi, resa possibile soprattutto grazie ad un partner affidabile come Marzi & Fulignati, presenza storica e riconosciuta, che siamo orgogliosi di accogliere nella grande famiglia Conad. Sono sicuro che la nostra forza commerciale e la loro professionalità, conoscenza ed esperienza del territorio saranno un binomio vincente". Marzi & Fulignati rappresenta una realtà commerciale forte e strutturata, presente a Empoli dal 1957, che negli anni è sempre cresciuta. "Molti saranno venuti a conoscenza in questi giorni del cambiamento storico che avverrà a partire da gennaio 2024 – dichiara l’amministratore delegato di Marzi & Fulignati, Roberto Marzi insieme a tutto il suo suo staff –. Proprio per questo, riteniamo opportuno e doveroso dare alcuni chiarimenti, in maniera limpida e onesta come sempre abbiamo fatto, per togliere dubbi e non dare spazio ad illazioni o informazioni e notizie non veritiere. Cambieremo l’insegna, ma non la nostra anima e rimarremo sempre il supermercato vicino a casa".

