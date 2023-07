Con l’auto centra e abbatte la staccionata della pista ciclabile

Ha perso il controllo della propria autovettura per motivi ancora in corso di accertamento e, esattamente come in una pista da bowling, ha fatto strike centrando i paletti della staccionata che delimitano la pista ciclabile e il marciapiede. Siamo a Martignana, frazione a metà tra i comuni di Empoli e Montespertoli, anche se in questo caso l’incidente è avvenuto proprio nella parte montespertolese. La macchina, guidata da una donna, ha perso il controllo nel tratto di via Orme che collega Ortimino a Martignana, in direzione Empoli, dove la carreggiata è divisa da uno spartitraffico e dove a lato c’è appunto una palizzata in legno che separa la strada dalla pista ciclabile. Per fortuna la donna non ha riportato particolari conseguenze dal punto di vista fisico, tant’è che sul posto non è nemmeno intervenuta l’ambulanza. Il danno è però abbastanza consistente, sia per quanto riguarda la vettura che la palizzata.

Non è la prima volta che succedono incidenti di questo genere, anche se mai c’erano stati di questa portata. Toccherà probabilmente all’amministrazione comunale cercare di intervenire per ripristinare la palizzata, anche se verosimilmente i danni saranno tutti a carico della persona che ha provocato l’incidente.