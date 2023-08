Comune, entrate in crescita Il ’tesoretto’ di Mercantia Più risorse dai parcheggi

Secondo il bilancio preventivo 2023-25 approvato dall’ultimo consiglio comunale e illustrato dal sindaco Giacomo Cucini,tra le entrate, si rilevano 38.000 euro in più, rispetto al previsto, per Mercantia". Vanno molto bene anche i parcheggi a pagamento, che registrano un +15.000 euro e il sistema museale di Certaldo con +17.000 euro rispetto alle previsioni. "Mercantia ha dimostrato di essere un festival vivo, innovativo e capace di attrarre tanto pubblico – ha spiegato Cucini - Lo stop della pandemia ha procurato uno stress molto forte a tanti eventi e rischiavamo anche noi". In tutto, le entrate in più ammontano a circa 150.000 euro. Le maggiori entrate danno quindi copertura a nuove spese, che sono state riversate nel sostegno alla prossima stagione teatrale, (28.000 euro) e al cinema estivo (6.000 euro). Novità per gli investimenti: 56.000 euro per l’adeguamento prezzi per il cantiere del comune (aumenti costi materiali), 44.000 per un servizio di collaborazione col Comune di Barberino Tavarnelle per il recupero della frana di San Giovanni a Marcialla; 28mila euro di co-finanziamento per la maggiore efficienza energetica del cinema (da ‘Pnrr’, ma l’ente capofila è il gestore); 10.000 euro rivolti agli impianti sportivi per ottemperare l’adeguamento del campo da calcio dopo il passaggio di categoria alla serie D.

A.C.