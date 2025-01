Commercio, "Multata dalla municipale attività senza autorizzazioni"

Un’attività commerciale già aperta di fatto senza alcuna autorizzazione o comunicazione, senza oltretutto provvedere ad alcuni interventi di messa in pristino sulla facciata dell’immobile notificati in precedenza. E’ quel che hanno riscontrato nei giorni scorsi, in centro, gli agenti della polizia municipale nel corso dei controlli nella zona centrale di Castelfiorentino. Gli operatori sono intervenuti su segnalazione effettuando un accertamento su un fondo commerciale, verificando come all’attività in questione fosse stato rilasciato un atto di messa in ripristino della facciata dell’edificio. Gli agenti hanno inoltre accertato come non si trattasse di un’attività commerciale autorizzata e l’esercente è stato invitato a seguire tutti i passaggi previsti dalla normativa per quel che riguarda l’apertura di un negozio o di un esercizio in generale.

"I nostri uffici hanno notificato l’avvio del procedimento amministrativo per accertamento, sanzionamento e messa in ripristino per trasformazioni all’immobile effettuate in assenza di titoli edilizi – ha confermato il sindaco Francesca Giannì, lanciando un appello - un ringraziamento alla nostra polizia municipale per l’intervento immediato e ancora una volta un appello a tutti i proprietari di immobili e fondi: date una mano a Castello".

G.F.