Commerciante derubata della borsa

Ha rischiato di essere travolta pur di difendere i propri beni. È quanto accaduto a una commerciante di Fucecchio, nel quartiere della Ferruzza, vittima di un furto che poteva trasformarsi in tragedia. La donna aveva lasciato l’auto pochi istanti davanti al proprio negozio per depositarvi alcuni oggetti, senza immaginare che qualcuno la stesse già seguendo. Una giovane bionda, con berretto e occhiali da sole, è scesa da una station wagon parcheggiata poco distante dall’altra parte della via e, approfittando della distrazione della proprietaria, ha aperto lo sportello della vettura prendendo la borsa poggiata sul sedile. La scena non è però passata inosservata. La commerciante, dall’interno del negozio, ha visto i movimenti sospetti ed è corsa fuori, cercando di bloccare la ragazza che nel frattempo era risalita in auto, dove l’attendeva un complice con il motore acceso. In un estremo tentativo di fermarli, la donna si è aggrappata allo sportello del conducente, rischiando seriamente di essere investita quando l’auto è ripartita a tutta velocità. La borsa rubata conteneva denaro contante e soprattutto documenti personali, che ora la vittima sarà costretta a rifare. L’amarezza è ancora maggiore perché la donna stava riaprendo l’attività dopo il periodo di ferie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fucecchio, ai quali è stata sporta denuncia. Fondamentali per le indagini saranno le immagini di una telecamera di sorveglianza della zona, che ha ripreso con estrema chiarezza l’intera sequenza del colpo. Le indagini sono in corso.