Comitato per le Cerbaie: "Qui serve l’esercito"

Spaccio alle Cerbaie, scatta la raccolta firme dal comitato per chiedere l’invio dell’esercito. E’ la nuova iniziativa del comitato per la sicurezza, tutela e valorizzazione di questa vasta area naturalistica che include alcune delle frazioni collinari di Fucecchio. Il comitato si mobilita, appunto, con una raccolta di firme – oggi dalle 10 alle 12 in piazza Montanelli – tra i cittadini per chiedere ufficialmente l’intervento dei militari dell’operazione ’Strade Sicure’ nell’area naturalistica che da tempo è nelle mani dei pusher e dell’indotto del mercato della droga che rendono ogni giorno la vita sempre più difficile e pericolosa per chi vive la zona. "La sicurezza non ha appartenenza politica – spiega una nota del comitato – Il modulo non contiene simboli di partito". Una soluzione che già in passato era stata sottoposta all’esame del consiglio comunale e che è stata rilanciata anche dalla Lega Salvini con il segretario Marco Cordone.