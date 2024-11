Comitato di gemellaggio. Gorgerino presidente

Con l’assemblea straordinaria dei giorni scorsi sono state rinnovate le cariche del Comitato di Gemellaggio Fucecchio-Nogent Sur Oise. L’assemblea, riunitasi in Municipio, ha eletto Antonella Gorgerino come nuova presidente e Paola Carli come vice presidente. Carla Gagna e Viviana Ruzzon sono le nuove consigliere, mentre Francesco Dei e Giovanni Maltinti sono stati eletti nel Collegio dei Revisori.

"Sono molto orgogliosa di essere stata scelta alla guida del Comitato – commenta la neo presidente Antonella Gorgerino –. Stiamo costruendo un gruppo di persone volenterose e attive, capaci di dare un contributo fattivo alle iniziative che intendiamo realizzare. Lavoreremo nel segno della continuità, cercando anche di dare slancio all’attività del sodalizio con eventi sempre nuovi". "Abbiamo una squadra eccezionale, composta da persone che hanno dato tanto in questi anni alla causa dei gemellaggi ma anche di volti nuovi che rappresentano il valore aggiunto – conclude –. Sotto la guida di Barbara Cupiti il Comitato è cresciuto e si è radicato, adesso è fondamentale continuare a coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni scolastiche".