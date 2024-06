Come prevenire gli incidenti domestici, incontro con i Fratres

Il Gruppo donatori di sangue Fratres di Fucecchio promuove un incontro informativo rivolto a neogenitori, baby sitter, nonni e a chiunque sia interessato alla prevenzione degli incidenti domestici e la disostruzione del corpo estraneo nei bambini. Gli infortuni domestici rappresentano senza dubbio una tematica di sanità pubblica che merita la massima attenzione, soprattutto se si considera il frequente coinvolgimento di soggetti deboli, in particolare bambini e anziani

L’incontro, durante il quale si terranno dimostrazioni pratiche, vedrà la partecipazione della dottoressa Maria Furno del reparto di pediatria dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. L’incontro – il prossimo 15 giugno – si terrà in due sessioni: dalle 16 alle 17.30 e dalle 17.30 alle 19. Ai partecipanti sarà rilasciata una brochure esplicativa su come affrontare i principali incidenti domestici e con i numeri utili da contattare in caso di bisogno.