Cinque posti liberi come addetti alla sicurezza

Azienda di Montaione ricerca 5 figure come addetto alla sicurezza, portierato e vigilanza non armata. I candidati in azienda si occuperanno di vigilanza tramite servizi di videosorveglianza all’interno del resort di lusso. Richiesta disponibilità a lavoro su turni anche notturni, dalle ora 6 alle ore 14, dalle ore 14 alle ore 22 o dalle ore 22 alle ore 6. Offerto un contratto di lavoro subordinato, intermittente, part time o full time (dalle 32 alle 40 ore settimanali) a tempo determinato con finalità di trasformazione a tempo indeterminato (CCNL servizi investigativi privati 6° livello). Richiesto possesso di patente guida B e di mezzo proprio per raggiungere in autonomia il luogo di lavoro. Inoltre, è necessario avere esperienza nella mansione. È possibile candidarsi alla posizione tramite il sito della Regione Toscana, www.lavoro.regione.toscana.it, entro il 19 febbraio.