Chiusura anticipata per le prossime elezioni

EMPOLI

Istituti superiori, scuole primarie e materne. Sono molti i plessi scolastici nel comune di Empoli che dovranno essere ’liberati’ a partire dal pomeriggio del 6 giugno per consentire le operazioni di voto per le consultazioni elettorali in programma l’8 e il 9 giugno. Ecco tutte le scuole sede di seggio elettorale. Liceo Ginnasio “Virgilio” in piazza XXIV Luglio, 12; istituto professionale “Leonardo da Vinci“ in via G. Fabiani, 6; scuola elementare in via Adda, scuola elementare in via Giusti, 26; scuola elementare in via Baccio da Montelupo, 57; Istituto tecnico “Geometri“ invia Tripoli, 50; scuola elementare in via de Sanctis, 17; scuola elementare “Pontorme“ in via Monaco, 29/c; scuola materna “ Cortenuova“ invia Arnovecchio, 11; scuola elementare “S. Maria“ in piazza del Convento di Santa Maria, 1; scuola elementare “Ponzano“ in via Ponzano, 43/a; scuola elementare comunale “Pozzale“ invia Sottopoggio per S. Donato, 47; scuola materna “S. Maria“ in via P. della Francesca, 37; scuola materna “Monterappoli“ in via Salaiola, 363; scuola elementare “Avane“ in via E. Sovali, 227; scuola materna “Brusciana“ in via Senese Romana, 423; scuola elementare “ Ponte a Elsa“ in via Caduti di Cefalonia, 9; scuola elementare “Marcignana“ in via Saettino, 2; scuola elementare “Pagnana“ in piazza Arno, 134; scuola elementare “Corniola“ in via Corniola, 22.