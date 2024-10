Chiese giubilari. Ecco anche il Santuario

Il Santuario Santa Maria delle Vedute Fucecchio rientra fra le chiese citate nel decreto emesso dal vescovo Giovanni con tenente le norme per l’indulgenza giubilare dell’Anno Santo. Per tutta la durata dell’Anno Santo 2025, dal 29 dicembre 2024 (apertura dell’anno giubilare a livello diocesano), fino a domenica 28 dicembre 2025 (conclusione del Giubileo), quelle chiese sono da considerarsi Chiese Giubilari, per i sacri pellegrinaggi, nella Diocesi, oltre alla Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Genesio. L’indulgenza giubilare si potrà inoltre acquistare con le opere di misericordia e penitenza indicate dalle norme: la partecipazione a Missioni popolari, esercizi spirituali o incontri di formazione sui testi del Concilio Vaticano II e del Catechismo della Chiesa Cattolica; le opere di misericordia corporali e spirituali; la visita per un congruo tempo ai fratelli che si trovino in necessità o difficoltà.