"Chi pianificò l’Eccidio". Altri studi di Biscarini

Il nuovo libro di Biscarini indaga sull’Eccidio del Padule. Intitolato "Chi erano gli ufficiali che pianificarono e condussero la strage del Padule di Fucecchio: 23 agosto 1944", sarà presentato alla Casa della Memoria di Empoli il prossimo martedì. L’evento è organizzato dalla biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ in collaborazione con la Società Storica Empolese. A condurre il dialogo con l’autore, il consigliere comunale con delega alla Memoria, Raffaele Donati.

Il volume indaga anche tramite documenti personali degli ufficiali nazisti, a cominciare dal comandante della 26. Panzerdivision per arrivare ad alcuni subalterni che si misero particolarmente in luce in quel giorno. Documenti che aprono scenari nuovi e che permettono di conoscere, anche in senso iconografico, un aspetto inedito della vita di questi uomini, protagonisti in negativo di quella stagione di guerra.

Claudio Biscarini è autore di importanti approfondimenti storici sui giorni della guerra, compreso quelli della strage del duomo di San Miniato del 22 luglio 1944.