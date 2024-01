Chance per un geometra. Contratto di un anno

Si ricerca la figura professionale di geometra per l’azienda Cmc Ecoimpianti nel comune di Certaldo. Il professionista si occuperà di: gestione ordini clienti/fornitori, pratiche rifiuti e gestione dei preventivi. Si offre contratto a tempo determinato di un anno, modalità full time, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per accedere alla posizione è necessario che la risorsa sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo tecnico per geometri. Non serve esperienza ma si richiede buone conoscenze informatiche e padronanza dell’inglese. Necessario inoltre essere in possesso di patente B e mezzo proprio. Apertura da parte dell’azienda all’uso di mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro. Ci si può candidare inviando il cv a [email protected]. C’è tempo fino all’8 febbraio.