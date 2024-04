Cetras, l’associazione per gli animali in difficoltà

A Empoli c’è una piccola oasi naturale protetta. Lo sapete che a Empoli esiste un’associazione che accoglie e cura gli animali? Si tratta del Cetras (Centro toscano di recupero avi fauna selvatica), nata nel 1993 e gestita da volontari che operano nell’Empolese Valdelsa. Ciò che fa questa associazione è un lavoro di recupero, riabilitazione dell’avifauna selvatica in difficoltà soprattutto dei rapaci.

La riabilitazione avviene dentro le voliere che si trovano in un bosco privato, totalmente protetto. Appena arriva una chiamata di aiuto, il personale si attiva per far arrivare l’animale il più presto possibile nelle mani degli operatori, per poi essere trasferito velocemente da un veterinario dove si effettuano le prime cure. Gli animali vengono messi nei box antitrauma in modo da essere osservati e curati, per poi, quando saranno guariti, essere liberati in un ambiente giusto per l’animale. E’ possibile visitare questo rifugio? Sì, solo su prenotazione, ma per visitarlo è necessario avere rispetto degli animali, che ospita. Il 1 agosto 2023 l’associazione ha liberato alcuni rapaci che aveva in cura. Si è tenuta nell’area naturale protetta di Arnovecchio, durante l’apertura straordinaria dell’oasi. Attualmente i volontari stanno curando una piccola civetta cieca, che è ormai diventata la mascotte del gruppo. La civetta è diventata cieca, quando da piccola è caduta dal nido, rompendosi il nervo ottico. Adesso il suo regno è una voliera protetta e tante attenzioni da parte dei volontari.