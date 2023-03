Cerbaie, anche i poliziotti a cavallo in azione nel bosco della droga

Non si ferma il giro di vite sul bosco della droga. Anche il battaglione a cavallo della polizia di Stato è arrivato nelle Cerbaie per liberare il polmone verde del Valdarno dal market degli stupefacenti messo in piedi dai pusher. Insieme ai colleghi impegnati sulle volanti che si muovevano lungo le strade sono stati ben otto gli agenti presenti mercoledì sulle nostre colline in un’azione di ricognizione e di controllo del territorio. "Una nuova iniziativa di contrasto – spiega il sindaco Alessio Spinelli – decisa a seguito del comitato interprovinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto la settimana scorsa a Lucca.

Le forze dell’ordine sono sempre più presenti e il Comune è pronto a sostenerle con azioni amministrative mirate". Nei giorni scorsi, su disposizione del sindaco, un immobile disabitato è stato sottoposto all’obbligo della chiusura di porte e finestre per evitare che l’abitazione continuasse a essere bivacco degli spacciatori.

