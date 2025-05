Ceramica star. Un week-end di laboratori

Montelupo Fiorentino accende i riflettori sull’artigianalità con “Buongiorno Ceramica! 2025“. Al via un fine settimana tra arte, tradizione e creatività. Domani e domenica Montelupo torna protagonista della scena artistica nazionale partecipando a "Buongiorno Ceramica!", la grande festa diffusa promossa da Aicc (Associazione Italiana Città della Ceramica) che coinvolge oltre 50 città in tutta Italia. Per due giorni il centro storico si trasforma in un laboratorio a cielo aperto: mostre, visite guidate, installazioni, dimostrazioni e laboratori coinvolgeranno grandi e piccoli in un viaggio affascinante nel mondo della ceramica.

Dai musei alle botteghe, passando per la scuola e gli atelier, il patrimonio artistico montelupino si racconta in tutte le sue forme. Tra gli appuntamenti da non perdere, le visite guidate con artigiani al Museo della Ceramica, alla Fornace, all’Archivio Museo Bitossi, all’Atelier dell’artista Marco Bagnoli e al Museo Archeologico. Ma anche l’open day della Scuola della Ceramica, dalle 15,30 alle 19,30 di domani, con apertura straordinaria dei laboratori. E poi installazioni diffuse e percorsi tra le botteghe del centro, esperienza sensoriali, pittura su ceramica, workshop per bambini e adulti, lavorazioni Raku e incontri con artisti contemporanei.

"“Buongiorno Ceramica!“ è un invito a scoprire il cuore pulsante della nostra tradizione artigiana — commenta l’assessora alla cultura Aglaia Viviani rivelando qualche anticipazione — . Una manifestazione che celebra la bellezza fatta a mano, tra memoria e innovazione, e che rende omaggio al sapere che ci distingue. Un invito a entrare nei luoghi della creazione, a incontrare chi ancora oggi lavora la terra e il fuoco trasformandoli in bellezza. Un’occasione per turisti, appassionati, famiglie e cittadini per vivere Montelupo da una prospettiva inedita, immersi in una tradizione che continua a rinnovarsi". Il programma completo è disponibile su www.montelupoeventi.it.