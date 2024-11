Centralità alle frazioni. Undici tappe in due mesi. Tra idee, proposte e lavori

Undici appuntamenti in due mesi per decidere il futuro delle frazioni. Saranno giunte comunali "itineranti", le prossime. A ogni tappa verranno discussi provvedimenti e cantieri da far partire. E’ stato presentato il piano delle frazioni e dei quartieri, un atto che si lega alla variazione di bilancio ‘Empoli 100 giorni’ approvata il 29 luglio scorso e al documento unico di programmazione che verrà discusso a dicembre. Si comincia il 4 alle 15 dal seggio elettorale di Villanuova, per andare avanti l’11 dicembre alle 15 dalla Vela di Avane, mercoledì 18 alle 15 dalla Casa del Popolo del Pozzale (si discuterà anche di Casenuove), e ancora, l’8 gennaio alle 15 con Ponte a Elsa e Brusciana. Il 15 sempre alle 15 sarà la volta di Monterappoli (con ritrovo al Torrino), sabato 18 alle 9,30 alla Casa del Pontormo la giunta analizzerà le situazioni di Serravalle, Pontorme, Cortenuova e Tinaia.

Il 22 alle 15 al magazzino comunale focus su Cascine, Carraia e Corniola e avanti sabato 25 gennaio alle 9,30 con l’incontro alla Casa del Popolo di Ponzano. Il 29 alle 15 tocca a Fontanella e Sant’Andrea mentre il 1 febbraio alle 9,30 nei locali della Casa della Memoria si parlerà di Santa Maria. A chiudere il 5 febbraio ci sono le frazioni di Pagnana e Marcignana. Obiettivo, ridare centralità alle aree a margine della città, raccogliendo le proposte che arrivano dai territori, per poi condensarle in un programma. Che ora ha un nome, un logo e un calendario. Gli incontri programmati non saranno aperti alla cittadinanza, ma prima della giunta ci sarà un momento dedicato allo scambio di pareri con i residenti. Le proposte mediate da sindaco e assessori saranno poi trascritte sul sito del Comune, che si arricchisce di una sezione nuova, dedicata appunto alle frazioni. Ognuno dei quartieri avrà una scheda online, dove saranno riportati lo stato dei lavori programmati, dando modo agli utenti di rimanere informati sui cantieri.

"Si tratta - ha spiegato il sindaco Alessio Mantellassi - di coordinare, raccogliere e rappresentare gli interventi di natura trasversale dedicate a queste zone di Empoli. Impieghiamo un maggior sforzo verso quartieri e frazioni con risorse e programmazione". A raccogliere già con un primo giro informale le voci dai quartieri, l’assessore delegato al Piano. "Spesso si è parlato di manutenzioni, opere pubbliche, viabilità, parchi, scuole e cimiteri - ha dichiarato Simone Falorni - Ogni località ha le sue necessità. Tutto questo è stato condensato in un documento su cui ci muoveremo". Che sia la realizzazione di un fontanello di acqua, la risistemazione dei giochi in un’area verde o il risanamento di un tratto stradale, tutti gli interventi al di sotto dei 150mila saranno ora catalogati online nell’apposita sezione consultabile dai "naviganti" empolesi. A febbraio partirà il consueto giro di assemblee pubbliche dove potranno partecipare tutti per suggerire richieste e apprendere dei lavori in programmazione. Attivata anche una mail alla quale inviare segnalazioni sulla propria frazione.

